Primeiro presidente da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), Luiz Zanin Oricchio é uma referência da atividade no país. Jornalista, ele cursou Filosofia, formou-se em Psicologia e tem pós-graduação em Psicologia Clínica, com viés em Psicanálise. Atua há décadas no jornal O Estado de S.Paulo, tendo lançado livros como Cinema de Novo: um Balanço Crítico da Retomada (2003). No final de 2023, reuniu, em A Arte da Crítica, textos que trazem reflexões sobre esse ofício de pensar a produção artística. Por consequência, são pensamentos sobre a própria produção, na relação que estabelece com o espectador, que hoje, em muitos casos, parece cada vez mais propenso à dispersão. Na entrevista a seguir, ele responde sobre a relação entre os filmes, os críticos e o público e, ao final, dá algumas dicas de produções recentes, brasileiras e estrangeiras, feitas para o cinema ou o streaming.