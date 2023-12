O longa de terror Five Nights at Freddy's foi lançado nos cinemas no final de outubro e já está disponível para compra e aluguel em serviços de streaming. Na trama, o jovem Mike Schmidt (Josh Hutcherson) é contratado para ser o segurança noturno de uma pizzaria. Porém, após descobrir que os robôs animatrônicos do local ganham vida à noite, Mike precisa aprender a sobreviver e encarar os fantasmas de seu passado. O filme é baseado em uma franquia de videogame de sobrevivência.