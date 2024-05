A mostra Poética da Exuberância, de Carlos Vergara, pode ser visitada até domingo (5) em dois espaços culturais da Capital: no Margs (Praça Marechal Deodoro, s/nº) e na Fundação Iberê (Av. Padre Cacique, 2.000). A visitação no Margs ocorre gratuitamente desta quarta-feira (1º) a domingo, das 10h às 19h, enquanto na Fundação Iberê ocorre na quinta (2), com entrada gratuita, e de sexta a domingo, com ingressos a partir de R$ 20 (à venda na Sympla), das 14h às 18h30min.