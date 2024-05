João Ortácio, nome por trás do projeto Mini Floyd, é a atração do Ocidente Acústico na noite desta quinta-feira (2), às 21h, no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960), em Porto Alegre. Na ocasião, o músico interpreta canções de todas as fases do Pink Floyd e promove um mergulho na estética visual da banda. Ingressos a R$ 30 (solidário) ou R$ 50 (inteiro) pela Sympla, com taxas.