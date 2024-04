O ator Werner Schünemann está estreando um projeto musical: Werner e o Bando, que toca neste sábado (13), às 21h, e no domingo (14), às 20h, no Espaço 373, localizado na Rua Comendador Coruja, 373, em Porto Alegre. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla a R$ 45, com taxas.