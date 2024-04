Antecipando as comemorações do Dia das Mães, que será em 12 de maio, a Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647), em Porto Alegre, está com a mostra Materno & Eterno em cartaz, reunindo obras de diferentes artistas que retratam o amor maternal. A visitação é gratuita e ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 18h30min, e aos sábados, das 9h30min às 13h30min, até 25 de maio. Outra parte da exposição será inaugurada em 4 de maio, das 10h30min às 12h30min, na Elevato Casa (Rua Carvalho Monteiro, 292).