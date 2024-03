Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta (8), o projeto Sarau do Solar abre sua temporada 2024 nesta quarta (6) com dois shows de música latino-americana. O evento será no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do RS (Praça Marechal Deodoro, 101), na Capital, com entrada franca. Haverá a possibilidade de realizar contribuição espotânea às artistas por Pix.