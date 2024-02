Esta é a última semana para conhecer a mostra Eloquência e Eficácia: Figuras do Discurso, em exibição na Sala dos Pomares da Fundação Vera Chaves Barcellos (Av. Senador Salgado Filho, 8.480), em Viamão. A visitação vai até sexta-feira (1), das 9h às 17h, com entrada franca. No sábado (2), às 14h30min, a fundação promove uma visita de encerramento. Será oferecido transporte gratuito de ônibus de ida e volta de Porto Alegre a Viamão, mediante inscrições pelo link.