Pintora, escultora e professora de artes, Christina Balbão (1917-2007) trabalhou no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) por mais de 50 anos. Em homenagem a sua atuação profissional e em alusão aos 70 anos da instituição cultural – celebrados em 2024 –, a mostra Christina Balbão - Além do Silêncio reúne mais de 130 obras, a maior parte delas inéditas, além de fotografias, documentos e conteúdos biográficos sobre a artista. Esta é a primeira grande exposição monográfica a respeito de sua trajetória.