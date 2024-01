Os Oitentistas sobem ao palco do bar Divina Comédia (Rua da República, 649) na noite desta quarta-feira (31), às 21h, com ingressos a R$ 25, via plataforma Sympla, com taxas. Os músicos Fábio Noschang (guitarra), Lula Machado (baixo) e Alemão Wagner (bateria) apresentam o show Rock Brasil 80, em que viajam por um repertório repleto de sucessos do rock da década de 1980, de bandas como Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e mais.