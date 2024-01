Pela primeira vez no píer da Usina do Gasômetro (Av. Presidente João Goulart, 551), na Orla de Porto Alegre, a 6ª edição da Street Expo Photo — uma das maiores exposições a céu aberto do país — reúne obras de 90 fotógrafos profissionais e amadores de diferentes locais do Brasil e do mundo. Os registros estão reunidos em 16 grandes painéis que elucidam os mais diversos recortes da realidade e as habilidades dos artistas.