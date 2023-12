O projeto Pink Floyd das Antiga é a atração da edição 1.118 do Ocidente Acústico, que ocorre nesta quinta (21), às 22h, no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960), com ingressos a R$ 60 (inteiro) ou R$ 40 (solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível no local), via plataforma Sympla. Os músicos Leonardo Boff, Chico Paixão, Pedro Porto e Pedro Hahn prestam tributo à primeira fase da banda.