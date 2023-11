A programação da Feira do Livro de Porto Alegre segue promovendo a troca cultural entre o público e os autores e artistas convidados. Nesta quarta-feira (1º), às 17h30min, a escritora boliviana Giovanna Rivero participa do evento com uma palestra sobre o seu mais recente livro, Terra Fresca da Sua Tumba. O encontro será no Auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223).