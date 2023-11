Paulo Ricardo reverencia o rock nacional nesta sexta-feira (10), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). A turnê Rock Popular inclui sucessos da carreira solo, do RPM e de outros artistas. Os ingressos custam a partir de R$ 240 (inteiro) ou R$ 144 (solidário), à venda em Uhuu. Há desconto de 50% para os 50 primeiros sócios do Clube do Assinante e de 10% para os demais (sobre o valor inteiro).