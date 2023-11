Ex-integrante do Deep Purple que participou de álbuns clássicos, como Burn (1974), Stormbringer (também de 1974) e Made in Europe (1976), o baixista e vocalista Glenn Hughes chega a Porto Alegre para um show dedicado a sucessos da banda britânica. Será nesta terça-feira (7), às 21h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Os ingressos custam R$ 360 (inteiro) ou R$ 200 (solidário) em Sympla. Sócios do Clube do Assinante e um acompanhante têm 50% de desconto.