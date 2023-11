A cantora e violoncelista Dom La Nena traz a Porto Alegre a turnê do disco solo instrumental Leon. O show ocorre nesta quarta-feira (1º), a partir das 20h, no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75), com ingressos à venda por R$ 80 via Sympla. A musicista franco-brasileira, que atua há mais de 10 anos da cena cultural da França, batizou o novo álbum com o apelido que deu a seu violoncelo. Lançada neste ano, a obra foi pensada como uma homenagem ao instrumento, em um movimento com o qual Dom busca uma reconexão com suas raízes.