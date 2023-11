A premiada autora gaúcha Natalia Polesso terá destaque na programação da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre nesta terça-feira (7). A partir das 18h, ela estará ao lado de Renata Wolff para um bate-papo sobre os seus livros mais recentes, que serão lançados no evento. O encontro ocorrerá no Auditório do Memorial do RS (Rua Sete de Setembro, 1.020).