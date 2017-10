Divulgação / Facebook

La Negra na voz da nova geração

Acostumada a canções folclóricas do sul do Brasil, a cantora Tatiéli Bueno presta homenagem a Mercedes Sosa (1935–2009), considerada uma das maiores vozes femininas da América Latina, nesta terça (31), às 19h, na Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1.190). Mercedes era chamada de "La Negra" por seus traços ameríndios, físico que Tatiéli, aos 30 anos e com cabelos negros, busca espelhar usando xales parecidos com os da cantora argentina. O tributo terá a companhia de Lazaro Nascimento (violão) e Rafael de Boni (acordeon). Os três interpretam 16 canções consagradas na voz de Mercedes, entre elas Volver a los 17 e Gracias a la Vida, clássicos que fizeram ainda mais sucesso no Brasil quando elas os cantou ao lado de artistas como Milton Nascimento, Caetano Veloso e Chico Buarque. O tributo faz parte do projeto Chapéu Acústico, com contribuição espontânea.

No meio do caminho, tinha um sarau

Um dos maiores autores da literatura brasileira, o mineiro Carlos Drummond de Andrade (1902 - 1987) é o assunto central do Sarau Elétrico, evento tradicional das terças-feiras do bar Ocidente (João Telles, 940). Com apresentação de Katia Suman, Diego Grando e Luís Augusto Fischer, o sarau tem início às 21h e recebe ainda o convidado Pedro Gonzaga. Além de discutir a vida e a obra de Drummond, o evento serve também como uma homenagem ao poeta, que nasceu exatamente em 31 de outubro, há 115 anos. A atração musical da noite fica por conta do Projeto Fatale, com repertório baseado em músicas que ficaram famosas no cinema. O sarau também pode ser escutado ao vivo na Rádio Elétrica, pelo site radioeletrica.com. Os ingressos, à venda na hora, custam R$ 15.

Debate sobre arte na Mamute

Dois dos espaços dedicados à arte mais interessantes de Porto Alegre se unem na tarde desta terça (31) para um projeto muito bacana: a Fundação Vera Chaves Barcellos (FVCB) promove, nas dependências da Galeria Mamute (Rua Caldas Júnior, 375), um debate gratuito sobre a produção artística contemporânea que pretende conectar agentes do sistema das artes ao público. Entre as 14h e as 17h, os artistas Túlio Pinto e Elida Tessler, participantes da mostra Aã, em exibição na FVCB, recebem Laura Cattani e Munir Klamt, que compõem o duo Ío, responsável pela curadoria da exposição. Aã, mostra coletiva em cartaz até 16 de dezembro, reúne 38 nomes brasileiros e estrangeiros da arte contemporânea de diferentes gerações. A mostra ocupa, além da Sala dos Pomares, espaço expositivo da fundação, também a área externa da instituição, estabelecendo uma relação entre a arte e a natureza.

Estreia no Quintal Cultural

Estreia nesta terça (31), no Quintal Cultural (Rua Luiz Afonso, 549), o projeto Sarau no Quintal – Literatura e Improvisos Transcriados. A primeira edição do evento, que pretende levar poesia, teatro, música e improvisos que unem a literatura a outras expressões artísticas ao espaço, será apresentada pela atriz e diretora de teatro Deborah Finocchiaro. Além da mestre de cerimônias, devem participar o músico João Maldonado e a atriz e escritora Nora Prado, que apresentarão textos de Carlos Drummond de Andrade, em homenagem aos 115 anos do nascimento do poeta, de Mario Quintana e poemas do livro A Espessura da Vida, lançado por Nora na semana passada. Os ingressos para o encontro custam R$ 24 e estão à venda antecipadamente no local e na Aldeia (Rua Santana, 252) – na hora, saem por R$ 30. As próximas edições do evento estão marcadas para os dias 7 de novembro e 5 e 12 de dezembro.