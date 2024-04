Os passeios pela rota ferroviária de viadutos e túneis que atravessa morros no Vale do Taquari ganharão mais uma edição. O calendário da sexta temporada do Trem dos Vales foi lançado nesta terça-feira (23), em Dois Lajeados. As viagens, que ocorrerão em finais de semana e datas comemorativas, iniciarão em 6 de julho. As passagens já estão disponíveis no site.