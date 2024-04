A Garden Route, um trecho litorâneo da costa da África do Sul, se estende por quase 300 quilômetros, de Mossel Bay até Plettenberg Bay. Um dos lugares mais desejados pelos turistas que visitam o país, tem praias, montanhas, colinas, lagoas, vida selvagem e, no final, as cordilheiras de Outeniqua e Tsitsikamma, que separam a Garden Route do árido Little Karoo.