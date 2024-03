Com o objetivo de estimular o turismo, o Rio Grande do Sul desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial que permitirá analisar o impacto socioeconômico das atividades turísticas. Trata-se do Sistema de Inteligência Turística Gaúcha (Inturis). A plataforma, que foi apresentada nesta sexta-feira, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, vai reunir informações de empreendimentos turísticos do RS, além de um painel integrado com dados sobre o fluxo, a quantidade e o perfil dos turistas.