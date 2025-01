Carnaval pode ter data fixa com proposta do papa Francisco de celebração unificada da Páscoa

Declaração foi feita pelo papa Francisco durante celebração religiosa no sábado.

O papa Francisco afirmou que a Igreja Católica está disposta a aceitar uma data fixa para a Páscoa , o que resultaria no mesmo para o Carnaval e Corpus Christi .

— A Igreja Católica está disposta a aceitar a data que todos desejarem, uma data de união — disse Francisco na missa que encerrou a semana de oração pela união dos cristãos, no sábado (25), conforme O Globo .

Atualmente, a data da Igreja Católica é determinada a cada ano por uma série de eventos astronômicos. Por determinação do Primeiro Concílio de Niceia, em 325 d.C., a Páscoa deve ser celebrada sempre após a primeira lua cheia depois do equinócio de primavera do Hemisfério Norte.