A mulher mais alta do mundo, Rumeysa Gelgi, e a mais baixa do mundo, Jyoti Amge, se conheceram em Londres e celebraram o encontro com um chá da tarde no The Savoy Hotel. A ocasião foi o 20º Dia Anual do Guinness World Records. Elas estavam ansiosas para passar um "dia das meninas" juntas, conforme informou o Guinness.