Com o slogan Conexão Futuro, entre os dias 7 e 10 de novembro ocorre a Feira Internacional do Turismo em Gramado (Festuris), referência do segmento na América Latina. Em sua 36ª edição, o evento tem como novidade um espaço exclusivo para promover o turismo no Rio Grande do Sul e definiu seu convidado de honra: a República Dominicana, ilha com 1,6 mil quilômetros de costa e mais de 200 praias.