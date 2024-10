A Festa Nacional da Lavanda anima Morro Reuter a partir de quinta-feira (17). A sexta edição do evento tem como intuito promover o turismo rural no Vale do Sinos através do contato direito dos visitantes com 10 hectares de campos floridos no município. Com programação até domingo (20) e entrada gratuita, festividade deverá movimentar setores como rede hoteleira e comercial.