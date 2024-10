O arquiteto e urbanista Anthony Ling apresentará nesta quarta-feira (30) conceitos e experiências possíveis para transformar as cidades em lugares mais seguros, sadios e estimulantes para as crianças. O evento integra o projeto Escola de Pais e está marcado para as 19h, no auditório do Instituto Ling. Entre as discussões estará como caminhar até a escola ou morar perto de uma praça podem contribuir na percepção de bem-estar das famílias.