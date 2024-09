Duzentas e cinquenta mulheres gaúchas se formam nesta quinta-feira (12) em cursos de elétrica, hidráulica e pintura predial, promovidos pelo Instituto Mulher em Construção. A capacitação que ocorreu por meio do Projeto Regenera RS, criado após a enchente que atingiu o RS, teve como objetivo qualificar o público feminino para, no momento de retomada, ter maiores chances no mercado de trabalho com uma nova profissão.