Reafirmando o compromisso com o desenvolvimento econômico do Estado e a conexão que mantém com o público, em mais um ano, o Grupo RBS estará presente em um dos maiores eventos gastronômicos do Rio Grande do Sul, a Fenadoce. Realizada em Pelotas, de 17 de julho a 4 de agosto, a festa conta com espaço exclusivo da empresa e será tema para uma cobertura integrada.