Gaúchos com sorte Notícia

Duas das três apostas que ganharam R$ 54,2 milhões na Mega Sena são do RS; veja as dezenas premiadas

Três apostas acertaram as seis dezenas do concurso e foram premiadas no sorteio que ocorreu nesta quinta-feira (4). Ganhadores do Estado apostaram nos municípios de Garibaldi e Planalto

05/07/2024 - 08h03min Atualizada em 05/07/2024 - 09h33min