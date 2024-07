Duas apostas gaúchas, dos municípios de Garibaldi e Planalto, acertaram os seis números do concurso 2.745 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (04). As apostas ganharam o prêmio com mais uma pessoa, levando R$ 54.262.775,07 cada. Confira as dezenas sorteadas: