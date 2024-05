O Ecce Homo de Caravaggio, que quase foi vendido por 1.500 euros (R$ 8.380,00 na cotação atual) em um leilão, será exposto a partir desta semana no Museu do Prado. É um quadro de "valor extraordinário", "perdido" durante anos, e que representou "uma das maiores descobertas da história da arte" ao ser certificada como obra do mestre italiano, afirma o Museu do Prado.