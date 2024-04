Abrigo de quase mil animais, entre eles ursos, onças e chimpanzés, o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, celebra 62 anos na próxima quarta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho. E para comemorar, o presente é destinado aos visitantes: na data, a entrada no espaço será “gratuita”, com a troca da doação de 1kg de alimento não perecível pelo ingresso.