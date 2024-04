Morreu nesta terça-feira (2), aos 72 anos, Paulo Renato Novo Moreira. Ele foi vice-presidente do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre. Moreira faleceu em Florianópolis, Santa Catarina, e a causa da morte não foi divulgada. Natural de Pelotas, no sul do Estado, Moreira esteve na vice-presidência do Padre Cacique entre 2020 e 2023, quando pediu afastamento por questões de saúde. Antes, foi tesoureiro e conselheiro da instituição.