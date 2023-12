Alegria, ansiedade e gratidão. Esses são os sentimentos que preenchem as vidas de Jarbas, 47 anos, e Mikael Mielke de Bitencourt, 34, desde o último 15 de setembro. Na ocasião, receberam a notícia que representa a realização de um sonho. “Depois de tanta espera, o grande dia chegou: o positivo mais esperado do ano. Parabéns, papais!”, dizia um trecho do bilhete escrito pela amiga Jéssica Konig, que carrega em seu ventre a primeira filha do casal.