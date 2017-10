Pelo menos 15 mil pessoas são esperadas na manhã deste sábado (28) nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, para a celebração da beatificação do padre João Schiavo. Além do público em geral, a organização do evento contabiliza a presença de 180 sacerdotes, entre padres, bispos e arcebispos. A cerimônia será presidida pelo cardeal Angelo Amato, representante do papa Francisco. A missa será às 10h.

Geremia / Agencia RBS

Conforme a equipe responsável pela organização da cerimônia, o ato da beatificação ocorrerá logo no início da celebração. O bispo da diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni, fará o pedido para que o padre seja colocado no livro de beatos da Igreja Católica. Em seguida, será feita a leitura de um resumo da vida de João Schiavo. Por fim, o cardeal fará a leitura da Carta Apóstolica, escrita pelo Papa, confirmando a beatificação.

A beatificação é o último passo antes da canonização. Os primeiros são o reconhecimento como Servo de Deus e Venerável.

Padre João Schiavo, da congregação dos Josefinos de Murialdo, era italiano de nascimento, mas sua vida religiosa foi marcada em Caxias do Sul. Ele se dedicou à formação de novos religiosos. Em maio de 1954, fundou no distrito de Fazenda Souza, em Caxias, o primeiro braço brasileiro da congregação feminina, das Irmãs Murialdinas de São José. O padre morreu em janeiro de 1967 e foi sepultado em Fazenda Souza. Desde então, o túmulo tornou-se um lugar de peregrinação.

Memorial no distrito de Fazenda Souza Diego Mandarino / Agência RBS

O milagre para o processo de beatificação é de 1997, quando o morador de Caxias, Juvelino Carra, foi desenganado pelos médicos. A esposa dele disse que rezou a oração do Padre João Schiavo e ele foi curado.

Conforme a irmã murialdina Regina Manica, para a canonização, é preciso mais um milagre comprovado, mas que tenha acontecido após a beatificação.

Missa