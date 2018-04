Treta no funk Após assumir relação com ex de Biel, MC Kevinho discute com o cantor e cria polêmica entre funkeiros Duda Castro, atual de Biel, expôs MC Kevinho e sua namorada, afirmando que Flávia, que está com o dono do hit "Olha a Explosão", "não parava de mandar indireta por vídeos no YouTube" para Biel