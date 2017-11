A atriz Sarah Hyland , conhecida pelo papel de Hailey no seriado Modern Family , recorreu ao Twitter para desabafar sobre os rumores de que ela havia feito cirurgias plásticas, já que, no último ano, suas bochechas diminuíram e seu rosto está mais anguloso.

– Isso me deixa tão brava. Ter médicos dando suas opiniões sobre minha aparência é absolutamente ridículo e degradante – escreveu ela, compartilhando um artigo do site norte-americano Life & Style sobre as supostas intervenções cirúrgicas que ela havia feito.

Sarah luta contra uma doença no fígado desde criança, e passou por um transplante do órgão em 2012. Em um texto, também compartilhado no Twitter, ela atribuiu aos medicamentos as suas mudanças físicas.