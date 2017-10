A repórter da TV Globo Susana Naspolini apareceu fantasiada de jacaré na primeira edição do RJTV desta segunda-feira (30), ao vivo. O desafio foi proposto por moradores do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, que se reuniram para comemorar a construção de uma ponte no Canal das Tachas, também conhecido como Canal do Jacaré, uma vez que no rio abaixo dela há vários desses animais.