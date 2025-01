5 motivos para levar os filhos na hora de escolher o material escolar 

Enquanto os alunos se preparam para a volta do ano letivo , muitas famílias se questionam: levar ou não levar o filho na hora de comprar o material escolar? Há quem diga que para evitar maiores gastos é melhor deixar as crianças em casa, entretanto, outros defendem a importância da presença dos pequenos para incentivar os estudos e desenvolver habilidades financeiras.

Especialistas concordam: levar as crianças às compras pode ser uma experiência educativa. Nesse momento, é possível ensinar lições práticas sobre consumo consciente e educação financeira. No entanto, para que isso seja produtivo, é importante planejamento e organização.

1. Envolva as crianças na criação da lista de compras: antes de sair às compras, peça para os pequenos ajudarem a listar os materiais necessários. Isso não gera apenas empolgação com o novo ano letivo, mas também ensina noções de planejamento e organização. Especialistas apontam que atividades simples, como categorizar itens por importância ou cor, podem estimular habilidades cognitivas e o senso da responsabilidade desde cedo.

2. Estipule um limite no orçamento: faça uma lista de compras que conste desde os itens mais básicos até os opcionais e defina o valor máximo a ser gasto. Lembre-se de que isso deve considerar a listagem enviada pela escola. Durante as compras, demonstre às crianças que, ao economizar em um determinado produto, outro de seu interesse poderá ser adquirido. Nesses momentos, você pode inclusive comparar produtos semelhantes de maior e menor valor.

Agora que a lista de material escolar com itens básicos já está pronta, chegou a hora de construir a lista com os materiais opcionais. Essa prática é importante por ajudar a ensinar à criança a diferença entre querer e precisar, permitindo que ela possa definir suas prioridades ainda jovem. Lembre-se: isso reforça as lições ensinadas sobre dinheiro.

5. Aproveite os descontos: um estudo realizado pelo Instituto Locomotiva em parceria com a QuestionPro, divulgou que o preço do material escolar pode variar mais de 90%. Conforme indica a pesquisa, estas compras podem impactar cerca de 85% dos orçamentos familiares, por isso, contar com promoções e descontos exclusivos faz toda a diferença no orçamento. Um exemplo disso são as ofertas oferecidas no Clube Rissul.