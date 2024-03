Segundo o “Life at Home Report 2023” da IKEA, para 52% das mais de 250 mil pessoas entrevistadas, o lar é o melhor lugar para se estar. Com cada vez mais foco em como tornar o ambiente ao redor uma forma de inspiração e tranquilidade, isso só evidência o crescente desejo de compradores por lugares que promovam o bem-estar, longe da lembrança das metrópoles agitadas e da rotina corrida do cotidiano.