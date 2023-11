Dividida em cinco episódios, a série “Nilo – Uma história de futuro” trouxe diferentes vozes e locais que fazem da avenida Nilo Peçanha, uma das regiões mais importantes e cobiçadas da capital gaúcha. Capitaneada pelo jornalista e morador do local Tulio Milman, a etapa final desse verdadeiro passeio pelas possibilidades oferecidas pela famosa via de Porto Alegre tem seu foco no cotidiano de quem faz ela acontecer todos os dias. Viver na Nilo Peçanha é conviver com a natureza e com a inovação em medidas muito semelhantes, a começar por um dos mais tradicionais clubes da cidade.