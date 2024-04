O fantasma das lesões está assombrando o Beira-Rio desde o início do ano. Impressiona o número de jogadores que estão desfalcando o time pelos mais diversos problemas físicos. Claramente não se trata de incompetência da área de preparação física do clube. Acontecimentos isolados foram tirando atletas importantes para o elenco e fazendo com que Eduardo Coudet tenha que pensar e improvisar soluções novas em meio às competições.