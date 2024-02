Em boa parte das movimentações coloradas desde o encerramento da última temporada a direção tem acertado. O toque especial são as contratações que mudaram o patamar do time. Além disso, a aceitação da torcida em relação à continuidade do técnico Eduardo Coudet foi alta. O entendimento é de que o argentino tem capacidade de fazer essa equipe atuar em alto nível, assim como aconteceu em boa parte do mata-mata na Libertadores da América.