O Inter deve entrar com um time praticamente reserva diante do Guarany de Bagé na próxima quarta-feira. A estratégia do técnico Eduardo Coudet é fazer o grupo rodar bastante na etapa inicial do Gauchão. Isso é importante para que todos os jogadores consigam readquirir ritmo de jogo aos poucos e, ao mesmo tempo, preservá-los de possíveis lesões já que tiveram pouco tempo de pré-temporada. Na sua primeira coletiva do ano, ele até se mostrou ciente em relação às dificuldades que poderia aparecer no âmbito físico.