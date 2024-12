Saiba quem são os candidatos a duas vagas de desembargador do TJ-RS

Depois de definir os nomes em sessão extraordinária no sábado (30), o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, enviou nesta segunda-feira (2) as duas listas sêxtuplas para a disputa de duas vagas de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). O ofício com os nomes foi encaminhado por e-mail para a presidência do TJ-RS. Agora, os membros da corte terão de escolher três integrantes de cada relação e encaminhá-los para o governador Eduardo Leite, que é quem irá definir os novos integrantes do tribunal.