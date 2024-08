Deputados gaúchos prometem apoio a universidades comunitárias

Em um café da manhã na sede da Unisinos, em Porto Alegre, nesta segunda-feira (5), os reitores das instituições que formam o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung) receberam a promessa de deputados federais na regulamentação da Lei Nº 12.881/2013. Uma das proposições previstas na legislação, que ainda não saiu do papel, é a participação das universidades comunitárias no orçamento da União para políticas públicas estudantis (bolsas de estudo), nos editais de órgãos governamentais de fomento e do Ministério da Educação.