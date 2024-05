Moradora do bairro Mathias Velho, em Canoas, grávida de 40 semanas, Gislaine de Oliveira Carlos viveu três dias de desespero ao lado do marido Pierry Silva e de outros integrantes da família. Foi resgatada quando a água já estava na altura do peito e ela lutava para salvar a própria vida e a do filho que carregava no ventre.