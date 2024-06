Pressionado por amarras fiscais e pela perspectiva de queda brusca na arrecadação decorrente do desastre climático, o governo do Estado atua junto ao Ministério da Fazenda para obter o relaxamento de regras fiscais. Se não conseguir avançar nas negociações, o Piratini planeja ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para não sofrer punições decorrentes do descumprimento das normas.