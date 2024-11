"Os governos subnacionais precisam de apoio técnico, além de financeiros", diz secretária Marjorie Kauffmann no palco da COP29

No principal palco da COP29, a reunião ministerial, que ocorreu no plenário Nizam, nesta quarta-feira (20), em Baku, no Azerbaijão, a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, destacou a importância dos governos subnacionais, ou seja, Estados e municípios, no enfrentamento da crise climática.