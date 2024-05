O músico gaúcho Riccardo Crespo experimentou aquela que talvez seja a tragédia ambiental internacional que mais se assemelha a que estamos vivendo no Rio Grande do Sul: o desastre de New Orleans, cidade americana que ficou submersa pelas águas depois da passagem do furacão Katrina. Em 2005, ele perdeu tudo o que tinha quando os diques da metrópole da Louisiana se romperam. À época, Crespo morava em New Orleans, mas estava em uma turnê pela Europa, em Oslo (Noruega), quando o desastre se abateu sobre a cidade. Ao retornar, algumas semanas depois, o cenário era de desolação.